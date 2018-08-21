Вторник
21 августа
USD 67.18
EUR 76.72
Горячие новости

Ввод новых санкций против России подержали меньше половины американцев

21 Августа 2018 в 10:05
Ввод новых санкций против России подержали меньше половины американцев

Большинство американцев высказались за улучшение отношений с Россией. Такой позиции придерживаются 58% участников опроса компании Gallup. При этом ещё 36% респондентов, напротив, заявили о необходимости ввести новые санкции против РФ, сообщает Ura.ru.

Остальные граждане США, которые также приняли участие в исследовании, затруднились ответить, как нужно вести себя по отношению к России.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может сотрудничать с Москвой, но это произойдёт только в том случае, если Россия пойдёт навстречу Вашингтону, в том числе в вопросах по Сирии и Украине, пишут Дни.ру.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.