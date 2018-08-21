Ввод новых санкций против России подержали меньше половины американцев

Большинство американцев высказались за улучшение отношений с Россией. Такой позиции придерживаются 58% участников опроса компании Gallup. При этом ещё 36% респондентов, напротив, заявили о необходимости ввести новые санкции против РФ, сообщает Ura.ru .

Остальные граждане США, которые также приняли участие в исследовании, затруднились ответить, как нужно вести себя по отношению к России.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может сотрудничать с Москвой, но это произойдёт только в том случае, если Россия пойдёт навстречу Вашингтону, в том числе в вопросах по Сирии и Украине, пишут Дни.ру .