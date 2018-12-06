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Второй военный найден в районе столкновения самолетов ВМС США

6 Декабря 2018 в 08:28
Второй военный найден в районе столкновения самолетов ВМС США

Второй военнослужащий США найден в море у японского побережья в районе столкновения двух самолётов американских военно-морских сил. Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на Министерство обороны Японии. Сведений о состоянии обнаруженного военного не поступало, отмечает RT. Спасателсиково-спасательная операция в районе катастрофы продолжается.

Ранее стало известно, что в небе у побережья Японии столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолёт-заправщик КС-130 ВМС США. На бортах находились семь человек, одного из пилотов ранее сумели найти живым. Оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США в городе Ивакуни японской префектуре Ямагути.

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