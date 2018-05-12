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Второй МС-21 «встал на крыло»

12 Мая 2018 в 13:58
Второй МС-21 «встал на крыло»

Еще один летный образец новейшего российского пассажирского самолета МС-21 совершил первый полет. Летное испытание пошло 12 мая.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе корпорации «Иркут», полет был осуществлен с аэродрома Иркутского авиазавода и прошел успешно.

По словам собеседника агентства, отличительной особенностью полета было то, что лайнер сразу летал с убранным шасси.

Среднемагистральный самолет МС-21 рассчитан на 169 пассажиров. Первый лайнер будет поставлен заказчикам в первом квартале 2020 года.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» намерена взять в лизинг 50 самолетов МС-21. Руководство авиаперевозчика уже подписало контракт с корпорацией «Ростех» на сумму более 5 млрд долларов, передают «Известия».

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