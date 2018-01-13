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Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

13 Января 2018 в 12:49
Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

Оборону Крыма усилили еще одни дивизионом зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил 13 января командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Он отметил, что теперь вся группировка противовоздушной обороны Крыма оснащена самой современной зенитно-ракетной системой, аналогов которой в мире нет.

Первый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Феодосии год назад.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что развертывание в Крыму второго дивизиона С-400 продиктовано постоянными провокациями на украинско-российской границе и является необходимой мерой безопасности, а не угрозой кому-либо, пишет Газета.ру

 

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