Второе за день нападение на полицейских произошло в Чечне

На одном из перекрестков столицы Чеченской республики города Грозный утром в понедельник произошла перестрелка. Нападавшие, их число не уточняется, напали на сотрудников полиции. В результате один из сотрудников правоохранительных органов погиб, пишет «Газета.ру».

ЧП произошло на пересечении улиц Первомайская-Исаева. О мотивах нападавших ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных с ножами напали на отделение полиции в Шалинском районе Чеченской республики. В результате двое полицейских были ранены. Бандиты были убиты ответных огнем, сообщает RT.