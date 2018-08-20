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Второе за день нападение на полицейских произошло в Чечне

20 Августа 2018 в 14:28
Второе за день нападение на полицейских произошло в Чечне

На одном из перекрестков столицы Чеченской республики города Грозный утром в понедельник произошла перестрелка. Нападавшие, их число не уточняется, напали на сотрудников полиции. В результате один из сотрудников правоохранительных органов погиб, пишет «Газета.ру».

ЧП произошло на пересечении улиц Первомайская-Исаева. О мотивах нападавших ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных с ножами напали на отделение полиции в Шалинском районе Чеченской республики. В результате двое полицейских были ранены. Бандиты были убиты ответных огнем, сообщает RT.  

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