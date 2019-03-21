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Вторая избитая жена Башарова отреагировала на его новый развод

21 Марта 2019 в 21:32
Вторая избитая жена Башарова отреагировала на его новый развод

Мировой суд принял решение о расторжении второго официального брака актера Марата Башарова – на этот раз с Елизаветой Шевырковой. Заседание проходило в закрытом режиме, отмечает Телеканал «360». Как передает РИА Новости, ради общего ребенка бывшие супруги решили сохранить хорошие отношения.

В конце 2018 года третья жена популярного артиста попала в больницу с переломом носа. По словам ее брата, муж избил женщину, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Предыдущий брак Башарова с актрисой Екатериной Архаровой также распался из-за физической агрессии актера. Корреспондент  РИА ФАН обратился к ней за комментарием, однако экс-супруга была немногословна: «Чужих мужей не обсуждаю. Закрытая для меня тема, извините».

В октябре 2014 года артистка также попрала на больничную койку после избиения Башаровым – у неё диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Ранее актер состоял также в так называемом «гражданском» браке с Елизаветой Круцко (бывшим агентом актера Андрея Краско). Из-за неадекватного поведения он потерял работу в театре - его отстранили от участия в спектакле «День сюрпризов».


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