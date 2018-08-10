ВТО частично поддержала Россию в газовом споре с ЕС

Российская Федерация не смогла оспорить в рамках Всемирной торговой организации главный принцип «Третьего энергопакета» Евросоюза в газовой сфере. Как сообщает «Интерфакс», третейская группа приняла сторону России в трёх жалобах из шести.

В силе оставлено основное положение «энергопакета» - unbundling - требование разделения на уровне собственности операций по транспортировке и сбыту голубого топлива. Кроме того, в частности, признаны правомерными преференции для поставщиков сжиженного природного газа. В то же время, ВТО посчитала неоправданным предоставление приоритетного статуса проектам поставок газа в Евросоюз не из России, сообщили в Минэкономразвития.

«Третий энергопакет» запрещает становиться собственниками магистральных трубопроводов на территории ЕС компаниям, которые занимаются добычей газа. Из-за этого положения было сорвано строительство «Южного потока».