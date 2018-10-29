ВТБ поднимет ипотечные ставки

С 6 ноября ВТБ поднимет ставки по кредитам на приобретение жилья на 0,4%. При оформлении комплексного страхования кредит на покупку недвижимости можно взять по ставке от 9,3% годовых, пишет «Русская планета».

Руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгения Дячкина отмечала, что основным фактором, влияющим на изменения показателей по займам на покупку жилья, стали повышение ключевой ставки Центробанка РФ и конъюнктура рынка.

Неделю назад ставки по ипотеке увеличил «Сбербанк».

Центробанк объявил о повышении ключевой ставки 14 сентября.

Как ранее сообщала НСН, ввод жилья за период с января по сентябрь 2018 года составил 45,5 миллионов квадратных метров. Из них 23 миллиона квадратных метров приходится на многоквартирные дома и 22,5 миллионов квадратных метров — объекты индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Также глава ведомства отметил, что согласно утверждённому проекту «Жильё и городская среда», к 2024 году необходимо выйти на показатель ввода в 120 миллионов квадратных метров жилья. Одной из мер, призванных стимулировать строительство жилья, по его словам, является улучшение доступности ипотеки. К 2024 году средняя ставка по ней должна быть не выше 8% годовых, что позволит стимулировать и рост показателя ввода жилья.