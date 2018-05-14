«Всё это фейк»: Казаки – о поисках в телефонах россиян запрещённого Telegram

«Фейковые новости» - так в Кубанском казачьем обществе назвали появившиеся в СМИ сообщения о том, что казаки будут проверять телефоны россиян и искать в них запрещенные в стране приложения. В их числе, Tor, Telegram и различные VPN-сервисы. Об этом сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на данные пресс-службы казачьего общества.

Поводом для этих заявлений стала появившаяся в СМИ и социальных сетях информация о том, что атаман Кубанского казачьего общества якобы рассказал о желании организовать специальные дружины. Они будут уполномочены останавливать прохожих и проверять их смартфоны. Целью этих акций станет выявление запрещенных на территории нашей страны приложений и сервисов.