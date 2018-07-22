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ВСУ разместили на линии соприкосновения ракетные комплексы и снайперов

22 Июля 2018 в 16:36
ВСУ разместили на линии соприкосновения ракетные комплексы и снайперов

В населенном пункте Попасная близ линии соприкосновения в Донбассе ВСУ разместили зенитные ракетные комплексы. Об этом рассказал журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

По его словам, танки и ЗРК размещены на территории автотранспортного предприятия. Точное количество боевой техники разведчикам ЛНР установить не удалось. Осадчий добавил, что Украина скрывает наличие этих вооружений на линии соприкосновения от наблюдателей ОБСЕ, который не пускает в Папасную под различными предлогами.

В ДНР в свою очередь рассказали о прибытии на линию соприкосновения снайперской группы, в задачи которой входит борьба с нацбатальонами республики, пишет Газета.ру

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