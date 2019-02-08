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ВСУ готовят учения на границе с Крымом

8 Февраля 2019 в 18:55
ВСУ готовят учения на границе с Крымом

Четыре боевых учения планирует провести в 2019 году Украина. Как сообщается на странице воздушных сил ВС Украины в Facebook, первые учения пройдут уже в феврале на полигоне «Ягорлык», расположенном в Херсонской области на границе с Крымом.

Отмечается, что в украинских учениях будет использоваться ЗРК «Бук-М1», ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Всего будет проведено более 150 мероприятий, все они состоятся в обстановке, максимально приближенной к военной.

Ранее в эфире НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал, какие объекты могут быть заминированы силами украинских военных в Донбассе.

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