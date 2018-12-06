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Вступление закона о ликвидации ГУП просят отложить минимум на 5 лет

6 Декабря 2018 в 20:56
Вступление закона о ликвидации ГУП просят отложить минимум на 5 лет

Законопроект о ликвидации и преобразовании ГУП и МУП необходимо доработать, его вступление силу следует отложить до 2023 года, заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Кроме этого, глава думского комитета считает, что в рамках реформы в сфере ГУП и МУП нужно дать возможность регионам по согласованию с ФАС сформировать перечень стратегических унитарных предприятий регионального значения, которые должны быть сохранены, передает ТАСС.

Парламентарий указал, что при реализации закона необходимо решить проблемы людей, которые лишатся рабочих мест.

Если речь идет об акционировании, то универсального инструмента нет, считает Николаев. Он напомнил, что недавно была акционирована «Почта России» и этот процесс проходил по отдельно разработанному закону и занял несколько лет обсуждений.

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