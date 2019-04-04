Вступление в НАТО является приоритетом Грузии

Придет время, когда Грузия станет полноправным членом НАТО, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

«НАТО всегда останется гарантом глобальной безопасности, обеспечения мира и развития стабильности» - отметил он.

Бахтадзе добавил важность участия Грузии в юбилейном заседании НАТО в Вашингтоне, передает «Синьхуа».

Организация Североатлантического договора— военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США, с целью защиты Европы от советского влияния. Одной из декларированных целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства — члена НАТО или защиту от неё.

В настоящее время членами НАТО являются 29 стран. Военные расходы всех членов НАТО в совокупности составляют более 70 процентов от общемирового объёма.