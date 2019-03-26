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Вступление в НАТО является главным приоритетом Грузии

26 Марта 2019 в 00:43
Вступление в НАТО является главным приоритетом Грузии

Вступление в НАТО является главным приоритетом внешней политики и политики безопасности Грузии, заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе сегодня в ходе совместной с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

По словам Столтенберга, он уверен, что члены альянса и Грузия решат, когда Грузия будет готова вступить в НАТО.

Мамука Бахтадзе, со своей стороны, сказал, что Черное море является одним из главных приоритетов для НАТО, передает «Синьхуа».

Организация Североатлантического договора— военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США, с целью защиты Европы от советского влияния. Одной из декларированных целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства — члена НАТО или защиту от неё.

В настоящее время членами НАТО являются 29 стран. Военные расходы всех членов НАТО в совокупности составляют более 70 процентов от общемирового объёма.

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