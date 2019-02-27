Вступление в Евросоюз является одной из главных целей Грузии

Грузия достигла больших успехов на пути интеграции в Европейский Союз, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, вступление в Евросоюз является одной из главных целей правительства. Для этого проводится множество реформ, и все законодательство приводится в соответствие со стандартами Европейский Союз, передает «Синьхуа».

Ранее Еврокомиссия и Всемирный банк выработали план по развитию инфраструктуры в странах «Восточного партнерства» на 13 миллиардов евро. Грузии на реализацию в стране инфраструктурных и транспортных проектов Евросоюз выделит 3,5 миллиарда евро. Об этом заявил в Тбилиси министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. По его словам, эта финансовая помощь будет направлена на реализацию нескольких десятков важных проектов.

В МИД Грузии утверждают, что выделяемые 13 миллиардов евро пойдут на строительство или ремонт 4800 километров дорог и железнодорожных путей, а также ряда портов, аэропортов, логистических центров и пограничных пунктов.