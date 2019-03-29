Вступили в силу законы против фейк-новостей и оскорбления госсимволов

В пятницу, 29 марта вступили в силу два резонансных закона - о противодействии недостоверным новостям, а также о защите общества, государственных символов и институтов власти от оскорблений в интернете.

Как напоминает RT , документы были приняты 7 марта Госдумой , затем одобрены Советом Федерации и уже 18 марта подписаны президентом РФ Владимиром Путиным.

Нарушение антифейкового закона влечет за собой штрафы для граждан в размере от 10 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 900 тысяч и для юридических – 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Оскорбление госсимволов будет стоить нарушителям от 30 до 300 тысяч рублей, либо их направят под административный арест до 15 суток.