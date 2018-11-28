Встреча Путина и Трампа состоится 1 декабря в Буэнос-Айресе

Российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в рамках саммита G20 1 декабря в Аргентине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, предстоящая встреча «в одинаковой степени важна обеим сторонам», передает RT.

Ушаков сообщил, что сначала Путин и Трамп будут говорить с глазу на глаз, затем к ним присоединятся делегации обеих стран. Темы для обсуждения выберут сами президенты США и РФ.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН оценил шансы двусторонних переговоров президентов США и России во время саммита G20 после конфликта с Украиной в Керченском проливе.



