Встреча между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесена из-за холодной погоды

Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» перенесен из-за морозов. Встреча была запланирована на среду в Самаре на стадионе «Металлург». На официальном сайте самарского клуба говорится, что решение об отмене матча было принято за полчаса до его начала. Температура воздуха в Самаре 28 февраля опустилась до минус 15 градусов.

Отказались проводить матч в таких условиях представители «Спартака», при этом «Крылья Советов» были готовы сыграть. По правилам, если одна из команд не согласна проводить матч при температуре ниже -15 градусов, он переносится на резервный день.

О дате матча будет сообщено дополнительно. Купленные на игру билеты будут действительны и на перенесенном матче.