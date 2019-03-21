Всемирный день поэзии отметили на малой родине Дементьева

Губернатор Твери Игорь Руденя принял участие в торжествах по случаю Всемирного дня поэзии, который отмечается 21 марта. Праздник прошёл в единственном в России Доме поэзии, который создал Андрей Дементьев.

Как отметил глава региона, впервые дата отмечается без этого почетного гражданина Тверской области и Твери. Поэт умер в июне 2018 года. Губернатор подчеркнул особый вклад Андрея Дементьева в развитие культурной и поэтической жизни Верхневолжья, а его творческое наследие назвал народным достоянием.

Правительство Тверской области планирует учредить литературную премию имени Дементьева. Сегодня в Доме поэзии названы имена победителей третьего Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», традицию которого на своей малой родине также заложил Андрей Дементьев.

Кульминацией праздника станет музыкальный спектакль «Калина красная», поставленный по произведениям Василия Шукшина театром «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. Представление пройдёт завтра на сцене Тверского театра драмы.