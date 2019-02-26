Всемирно известная супермодель из России умерла от рака

Знаменитая российская модель Ольга Пантюшенкова умерла в Санкт-Петербурге в возрасте 44 лет от онкологического заболевания. Об этом в социальных сетях сообщила одна из давних знакомых модели Оксана Полевикова, передает «Свободная пресса» . Ольга ушла из жизни ещё в начале февраля.

Пантюшенкова - одна из первых русских красавиц, наряду с Натальей Семановой и Татьяной Завьяловой, покоривших Запад в постсоветскую эпоху. В 1991 году в возрасте 14 лет Ольга заняла третье место в конкурсе «Супермодель СССР». Через несколько лет она стала участвовать в дефиле ведущих модных домов.

Как отмечают «Дни.ру» , Ольга Панюшенкова, вошла в список топ-15 манекенщиц планеты. Однако в какой-то момент она резко пропала из модной тусовки и перестала появляться на публике. Она уже давно вернулась в родной Санкт-Петербург, где жила с матерью.

Ольга признавалась, что так и не нашла настоящую любовь, хотя случались бурные романы, поступали даже предложения руки и сердца.