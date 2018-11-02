Всех медиков «скорых» предлагают обеспечить видеорегистраторами

Волгоградская область стала первым регионом в стране, где бригады скорой помощи стали использовать приборы видеофиксации. Портативные видеорегистраторы были закуплены для 131 бригады, которые сегодня работают во всех районах Волгограда и области.

«Думаю, что эксперимент с внедрением видеофиксаторов в Волгоградской области будет полезен для транслирования во всех субъектах РФ. Сегодня мною внесена законодательная инициатива – касается она внесения поправок в целый ряд законодательных актов. Речь идет о том, чтобы приборы видеофиксации появились не только на территории нашей области, но и целом в нашей стране», – заявила депутат Госдумы Анна Кувычко.

Ранее НСН сообщала, что предлагается внести изменения в действующие нормативно-правовые акты, в частности, обязать управляющие компании и товарищества собственников недвижимости оборудовать специальные парковочные места для остановки машин «скорой помощи», пожарной охраны, службы газа, а для правил дорожного движения разработать новые знак и разметку, обозначающие парковку автомобилей экстренных служб. В Москве, в домах, которые будут строиться по программе реновации планируется запретить парковку автомобилей во дворах новых домов. По замыслу архитекторов, въезжать туда смогут только пожарные и реанимобили. Для автомобилистов предусмотрят паркинги.