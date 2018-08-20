Все участники нападений на полицейских в Чечне оказались несовершеннолетними

Всем участникам нападений на полицейских в Чечне оказались несовершеннолетние – им от 11 до 17 лет. Об этом рассказал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. По его словам, целью подростков было «давить мирных граждан».

Умаров сообщил также, что раненные полицейские находятся в стабильном, но тяжелом состоянии. Их жизни ничто не угрожает, передает ТАСС. Он также опроверг информацию о погибшем в перестрелке сотруднике полиции. Среди гражданского населения никто не пострадал в результате произошедших в понедельник ЧП.

Нападения произошли в Грозном и в Шалинском районе Чеченской республики. Все нападавшие были уничтожены ответным огнем.