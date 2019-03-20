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Все роддома столицы оснащены по последнему слову техники

20 Марта 2019 в 13:53
Все роддома столицы оснащены по последнему слову техники

Все роддома в Москве оснащены самым современным оборудованием. Об этом заявил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун на заседании Президиума столичного правительства. По его словам,  улучшение качества обслуживания беременных москвичек является одним из приоритетов столичного здравоохранения. 

Чиновник отметил, что за последние годы все роддомах столицы обзавелись кардиомониторами, пеленальными столиками с подогревом, ультразвуковыми аппаратами, новыми операционными столами.

Современной техникой оборудованы также отделения детской реанимации, где помощь получают младенцы с  экстремально низкой массой тела. В результате выживаемость таких пациентов с 2012 года увеличилась в два раза. Сегодня выживают 92,6% недоношенных детей, это сопоставимо с показателями ведущих западных стран. 

Кроме того, в Москве сформировано 19 объединений «женская консультация — родильный дом — городская клиническая больница». Благодаря такой системе женщины на всех этапах беременности находятся под контролем врачей. 

    

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