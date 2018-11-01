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Все образовательные учреждения в Москве прошли проверку безопасности

1 Ноября 2018 в 14:31
Все образовательные учреждения в Москве прошли проверку безопасности

100% образовательных учреждений столицы в полной мере обеспечены системами безопасности. Об этом было объявлено во время заседания Антитеррористической комиссии города Москвы.


Сообщается, что все образовательные организации оснащены кнопками экстренного вызова полиции, работоспособность технических средств проверяется ежедневно.


С 27 частными охранными организациями заключены договоры. На 1087 объектах установлены арочные металлодетекторы. Круглосуточно работают 5 516 постов.


С начала июля инспекторами рабочей группы было проведено более 240 проверок объектов с целью мониторинга их состояния, незначительные нарушения были устранены.

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