Пятница
29 марта
USD 64.8
EUR 72.89
Горячие новости

Все новые автомобили в ЕС оснастят алкотестерами

29 Марта 2019 в 19:29
Все новые автомобили в ЕС оснастят алкотестерами

Все новые автомобили, в число которых попадают грузовики и автобусы, предназначенные для продажи в ЕС, должны быть оборудованы алкотестерами. Эти устройства будут связаны с блокиратором двигателя. Как пишет ТАСС, нововведение вступит с силу 2022 года. Помимо этого, с указанного времени обязательными станут «черные ящики» для регистрации работы систем авто, датчики давления каждой из шин, а также функция контроля сонливости водителя.

Между тем, как отмечают эксперты, в прошлом году в России число аварий, которые произошли по вине пьяных водителей, составило 16 с половиной тысяч. Жертвами таких ДТП стали более четырёх с половиной тысяч человек.

К слову, ранее НСН сообщала, что компании каршеринга в Москве собираются оснастить свои автомобили специальными замками, которые не позволят управлять ими в нетрезвом виде. Координатор общественного движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов усомнился в необходимости оснащения таких авто «алкозамками». Он пояснил НСН, что такое устройство легко перехитрить, а оправданным использование алкотестеров может быть лишь в коммерческих перевозках.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.