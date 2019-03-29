Все новые автомобили в ЕС оснастят алкотестерами

Все новые автомобили, в число которых попадают грузовики и автобусы, предназначенные для продажи в ЕС, должны быть оборудованы алкотестерами. Эти устройства будут связаны с блокиратором двигателя. Как пишет ТАСС, нововведение вступит с силу 2022 года. Помимо этого, с указанного времени обязательными станут «черные ящики» для регистрации работы систем авто, датчики давления каждой из шин, а также функция контроля сонливости водителя.

Между тем, как отмечают эксперты, в прошлом году в России число аварий, которые произошли по вине пьяных водителей, составило 16 с половиной тысяч. Жертвами таких ДТП стали более четырёх с половиной тысяч человек.

К слову, ранее НСН сообщала, что компании каршеринга в Москве собираются оснастить свои автомобили специальными замками, которые не позволят управлять ими в нетрезвом виде. Координатор общественного движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов усомнился в необходимости оснащения таких авто «алкозамками». Он пояснил НСН, что такое устройство легко перехитрить, а оправданным использование алкотестеров может быть лишь в коммерческих перевозках.