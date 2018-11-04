«Все хорошо». В «Склифе» рассказали о состоянии Васильевой

Актриса Татьяна Васильева действительно была госпитализирована в НИИ Скорой Помощи им. Склифосовского после полученной в метро травмы головы. Эту информацию подтвердили в медицинском учреждении.

По словам медиков, актриса прошла обследование, после чего медики назначили ей терапию и отпустили домой.

«Все хорошо», - рассказал журналистам источник в «Склифе».

Ранее Татьяна Васильева сообщила, что получила травму в метро. Рано утром 3 ноября актрисе зажало голову дверью поезда, при попытке войти в вагон. Васильева показала шрамы и синяки на висках, заявив, что машинист не предупредил пассажиров о закрытии дверей, пишут «Известия».