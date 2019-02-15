Врио губернатора Санкт-Петербурга лишил чиновников и себя премий

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил с постов глав трех районов и оставил без премий сотрудников администраций из-за жалоб жителей.

Во время рабочего заседания с главами администраций восемнадцати районов и руководителями профильных комитетов Беглов сообщил о большом количестве жалоб от жителей Петербурга, передает РИА ФАН. По его словам, за 2018 год в правительство из поступило 126 тысяч жалоб.

В результате врио губернатора заявил, что принял решение лишить премий глав районов, председателей профильных комитетов, членов правительства, а также самого себя.

«Я считаю, что за этот период времени, мы с вами премию не заработали», — сказал Беглов.



Он также принял отставку главы администрации Василеостровского, Красносельского и Центрального районов города.



