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Врио губернатора Петербурга Беглов появится в «ВКонтакте»

27 Февраля 2019 в 17:13
Врио губернатора Петербурга Беглов появится в «ВКонтакте»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов собирается открыть страницу в «ВКонтакте». Он пообещал это в ответ на замечание руководителей благотворительных организаций о том, что большинство городских проблем сегодня обсуждаются в социальных сетях. Об этом речь зашла во время встречи Беглова с представителями некоммерческих организаций.

Врио главы города выразил уверенность в том, что власть должна быть открытой и получать запросы от людей там, где удобно гражданам. Как подчеркнул Беглов, если 3 миллиона горожан используют «ВКонтакте» — то и городская власть должна быть с ними на прямой связи.

Ранее временно исполняющий обязанности Губернатора посетил штаб-квартиру «ВКонтакте» в Санкт-Петебьурге, чтобы поддержать Олимпиаду для школьников, которую администрация соцсети проводит совместно с Национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

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