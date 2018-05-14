Понедельник
14 мая
USD 61.74
EUR 73.51
Горячие новости

Врио губернатора Кузбаса: «Зимнюю вишню» начнут сносить 15 мая

14 Мая 2018 в 12:02
Врио губернатора Кузбаса: «Зимнюю вишню» начнут сносить 15 мая

Кемеровский торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» начнут сносить завтра, 15 мая. Как пишет РИА Новости, об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что перед началом демонтажных работ все вопросы с собственниками были урегулированы. Помимо этого, Цивилёв отметил, что СК России снял наложенный арест.

Как отмечает Газета.ру, ранее стало известно, что следствие собирается провести ряд дополнительных экспертиз по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово – в том числе, специальную пожарно-техническую, фоноскопическую и экспертизу изъятых видеозаписей. Как пояснили в СК, их проведением будут заниматься эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска.

В результате ЧП в кемеровском торговом центре погибли 60 человек. Этот пожар - по числу жертв - стал вторым в истории современной России. Ранее, в 2009 году, пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» унёс жизни 156 человек, напоминает RT.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей


Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.