Врио губернатора Кузбаса: «Зимнюю вишню» начнут сносить 15 мая

Кемеровский торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня» начнут сносить завтра, 15 мая. Как пишет РИА Новости, об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев. Он подчеркнул, что перед началом демонтажных работ все вопросы с собственниками были урегулированы. Помимо этого, Цивилёв отметил, что СК России снял наложенный арест.

Как отмечает Газета.ру, ранее стало известно, что следствие собирается провести ряд дополнительных экспертиз по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово – в том числе, специальную пожарно-техническую, фоноскопическую и экспертизу изъятых видеозаписей. Как пояснили в СК, их проведением будут заниматься эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска.

В результате ЧП в кемеровском торговом центре погибли 60 человек. Этот пожар - по числу жертв - стал вторым в истории современной России. Ранее, в 2009 году, пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» унёс жизни 156 человек, напоминает RT.