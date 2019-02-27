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Врио главы Башкирии проверил затопление зловонного карьера в Сибае

27 Февраля 2019 в 17:00
Врио главы Башкирии проверил затопление зловонного карьера в Сибае

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров провел встречу с жителями города Сибай. Он рассказал подробности о ходе работ по ликвидации очагов тления руды на карьере Сибайского филиала акционерного общества «Учалинский ГОК», а также ответил на вопросы людей. Во встрече также принял участие глава холдинга «Уральская горно-металлургическая компания» Андрей Козицын.

Перед встречей с жителями Хабиров и Козицын посетили карьер, где ознакомились с процессом подтопления объекта. Андрей Козицын принял решение лично посетить Сибай после совещания с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Врио губернатора пообещал строго следить за соблюдением графика подтопления карьера. Работы должны быть завершены к 26 марта. После этого карьер заложат глиной во избежание повторного возгорания, передает ТАСС. Радий Хабиров также выразил благодарность сибайцам за терпение в непростой ситуцации. В то же время, на предложение горожан вообще закрыть действующую шахту, Хабиров ответил, что для этого нет показаний. 

Руководитель республики также предложил направить в Сибай передвижную химико-токсикологическую лабораторию. Он также подчеркнул, что, несмотря на сложную экологическую ситуацию в Сибае, связанную с окислением руды в карьере, в городе нет вспышки заболеваний. До сих пор в воздухе города фиксируются кратковременные превышения предельно допустимой концентрации диоксида серы.

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