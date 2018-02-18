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«Врезался в гору из-за пыльной бури». Подробности авиакатастрофы в Иране

18 Февраля 2018 в 13:59
«Врезался в гору из-за пыльной бури». Подробности авиакатастрофы в Иране

Разбившийся в Иране пассажирский самолет мог врезаться в гору из-за неблагоприятных погодных условий. В районе крушения в воскресенье наблюдалась пыльная буря, сообщили местные СМИ.

Такое стало известно, что в январе у лайнера были обнаружены технические неполадки. Тогда самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку. Технические неполадки устранили, и самолет продолжил летать, пишет RT.

В авиакомпании Aseman Airlines также заявили, что управлявший лайнером пилот был опытным летчиком и 4 года назад сумел посадить самолет с отказавшим двигателем.

Иранский пассажирский самолет ATR 72-600 разбился 18 февраля в горах провинции Исфахан. Лайнер принадлежал авиакомпании Aseman Airlines и выполнял рейс из Тегерана в Ясудж. На борту было 66 человек.

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