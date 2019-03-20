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Временный глава Калмыкии Хасиков рассказал о своем правлении

20 Марта 2019 в 16:04
Временный глава Калмыкии Хасиков рассказал о своем правлении

Президент России Владимир Путин назначил экс-кикбоксера Бату Хасикова исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия. Бывший спортсмен сообщил, что его главная задача – сделать все возможное, чтобы не подорвать доверие граждан, сообщил он Телеканалу «360».

Хасиков сообщил, что оказавшись на посту главы Калмыкии считает необходимым заручиться поддержкой жителей республики и не подвести их. Он сообщил, что информация о назначении стала для него неожиданностью, но он понимал, что такой ход событий вполне возможен.

Бывший спортсмен уточнил, что о конкретных задачах пока говорить рано. Пока что Хасиков планирует «всецело отдаваться работе на благо республики и страны».

Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с НСН рассказал, почему некоторые губернаторы выработали свой ресурс.

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