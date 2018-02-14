Среда
14 февраля
USD 57.77
EUR 71.17
Горячие новости

Временным главой МИД Нидерландов станет Сигрид Кааг

14 Февраля 2018 в 00:24

Временным главой внешнеполитического ведомства Нидерландов вместо подавшего ранее в отставку Халбе Зейлстра станет министр внешней торговли страны Сигрид Кааг, передает RT.

Ранее сообщалось, что Зейлстра подал в отставку во вторник, 13 февраля, после того, как солгал, что встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.

Сигрид Кааг в 2013 году была назначена на пост главы совместной миссии всемирной организации и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии. Кааг работала в ООН с 1994 года, с 2007 года она являлась директором программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Ближнему Востоку и Северной Африке. Кааг также была Специальным координатором ООН по Ливану. 


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.