Временным главой МИД Нидерландов станет Сигрид Кааг

Временным главой внешнеполитического ведомства Нидерландов вместо подавшего ранее в отставку Халбе Зейлстра станет министр внешней торговли страны Сигрид Кааг, передает RT.

Ранее сообщалось, что Зейлстра подал в отставку во вторник, 13 февраля, после того, как солгал, что встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.

Сигрид Кааг в 2013 году была назначена на пост главы совместной миссии всемирной организации и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии. Кааг работала в ООН с 1994 года, с 2007 года она являлась директором программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Ближнему Востоку и Северной Африке. Кааг также была Специальным координатором ООН по Ливану.



