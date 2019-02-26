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«Временному президенту» Венесуэлы грозит тюрьма

26 Февраля 2019 в 23:15
«Временному президенту» Венесуэлы грозит тюрьма

Лидеру оппозиции Хуану Гуаидо может грозить до 30 лет тюрьмы из-за нарушения запрета на выезд из Венесуэлы, сообщил РИА «Новости» заместитель судьи конституционной палаты Верховного суда страны Хуан Карлос Вальдес.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны при том, что действующим главой государства является Николас Мадуро.

Гуаидо 22 февраля сумел добраться до колумбийской Кукуты, несмотря на действующий с января запрет на выезд из Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиционер, провозгласивший себя главой государства, должен предстать перед судом после возвращения из Колумбии.

Венесуэла переживает острую фазу политического кризиса. Ранее НСН сообщала, что исход венесуэльцев, обусловленный экономическим и политическим кризисами на родине, с 2015 года достиг отметки в три миллиона человек. Эмиграция резко возросла за последние шесть месяцев. Основной поток людей принимают Колумбия и Перу.

35-летний Хуан Герардо Гуайдо Маркес — венесуэльский политик, член партии «Народная воля», федеральный депутат от штата Варгас (с 2016). Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы с 5 января 2019 года. С 23 января 2019 года — самопровозглашённый исполняющий обязанности президента Венесуэлы.

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