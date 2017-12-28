Врачи воздерживаются от оценки степени повреждений пострадавших от взрыва в Петербурге

Заведующий приемным отделением Елизаветинской больницы Андрей Кунаев в интервью НСН воздержался от оценок повреждений пострадавших во время взрыва в магазине «Перекресток», а также отказался квалифицировать произошедшее до официальных комментариев Следственного комитета.

Напомним, вечером 27 декабря в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге на Кондратьевском произошел взрыв. В результате ЧП девять человек были госпитализированы.

Пострадавшие госпитализированы в Александровскую, Мариинскую и Елизаветинскую больницы.

В Следственном комитете отметили, что следствие рассматривает все возможные версии произошедшего.