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Врачи воздерживаются от оценки степени повреждений пострадавших от взрыва в Петербурге

28 Декабря 2017 в 00:11
Врачи воздерживаются от оценки степени повреждений пострадавших от взрыва в Петербурге

Заведующий приемным отделением Елизаветинской больницы Андрей Кунаев в интервью НСН воздержался от оценок повреждений пострадавших во время взрыва в магазине «Перекресток», а также отказался квалифицировать произошедшее до официальных комментариев Следственного комитета.

Напомним, вечером 27 декабря в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге на Кондратьевском произошел взрыв. В результате ЧП девять человек были госпитализированы.

Пострадавшие госпитализированы в Александровскую, Мариинскую и Елизаветинскую больницы.

В Следственном комитете отметили, что следствие рассматривает все возможные версии произошедшего.  

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