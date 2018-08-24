Врачи в Красноярске оставили в животе пациентки медицинский инструмент

В отношении врачей одной из больниц Красноярска Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оставленного в теле пациентки медицинского зажима. Дело открыто по статье о выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, пишет «Свободная пресса».

В пресс-службе ведомства рассказали, что в апреле 2017 года 63-леьней пациентке в этом лечебном учреждении была проведена операция по удалению грыжи. После этого пациентка начала чувствовать сильные боли в области живота. В результате проведенной томографии выяснилось, что медики забыли в теле пациентки 16-сантиметровый зажим. Сейчас он извлечен. Для этого женщине пришлось сделать еще одну операцию.

Следствие по этому делу продолжается.