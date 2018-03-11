Врачи: Состояние Скрипаля критическое, но стабильное

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные нервнопаралитическим веществом, остаются в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом рассказали журналистам в окружной больнице в Солсбери, куда пострадавшие были доставлены пострадавшие.

По словам врачей, Скрипаль с дочерью находятся в коме. Их состояние оценивается как критическое, но стабильное.

«Сотрудник полиции находится в сознании, он в тяжелом, но стабильном состоянии», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

В больнице заверили, что все пострадавшие круглосуточно получают самую лучшую медицинскую помощь.

Ранее появилась информация, что следы вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ, обнаружили в ресторане, где он обедал с дочерью. Также специалисты изучают цветы, которые Скрипаль оставил на могиле жена незадолго до инцидента, пишет Газета.ру