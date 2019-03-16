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Врачи прооперировали Юлию Началову

16 Марта 2019 в 12:55
Врачи прооперировали Юлию Началову

Российская певица Юлия Началова перенесла операцию. Сейчас она по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что до этого Началовой уже делали операцию на ноге. Это привело к обострению состояния здоровья певицы и кровотечением. На данный момент не уточняется, какое хирургическое вмешательство было проведено на этот раз, сообщает Газета.ру.

«Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят... Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», —сообщают медики.

По данным СМИ причиной осложнений здоровья Юлии Началовой могла стать неудачная пластическая операция, в ходе которой не прижились импланты.

Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. Через четверо суток врачи ввели артистку в состояние искусственной комы.

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