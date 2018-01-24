Врачей скорой помощи предложили приравнять к полицейским

Для снижения числа нападений на врачей скорой помощи и сотрудников других экстренных служб эти правонарушения нужно приравнять к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Такое мнение на пресс-конференции НСН на тему: «Врачи скорой помощи бьют тревогу: полиция не защищает от нападений!» высказал глава общероссийского движения «За реальные дела!», член президиума общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков.

«Ситуацию с нападениями ухудшила декриминализация побоев. За побои у нас теперь только административная ответственность. Но нападение на сотрудников правоохранительных органов у нас влечет достаточно серьезные последствия. Поэтому на них нападать боятся. Я считаю, что сотрудников экстренных служб можно приравнять к сотрудникам правоохранительных органов. Потому что работа врача скорой помощи не сильно отличается от работы участкового полицейского. Если у нас сотрудники правоохранительных органов – это такая отдельная каста, то можно применять нормы закона о нападении на представителя власти. Нужно сделать перечень служб, представители которых будут защищены этими нормами. А в общении с представителями правоохранительных органов активно использовать видеорегистраторы», - заметил он.

Ранее в редакцию «Национальной службы новостей» обратились врачи скорой медицинской помощи с неожиданной просьбой – защитить врачей от бездействия полиции.