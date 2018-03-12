Врачебное сообщество разработает стратегию развития столичной медицины

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании стратегии развития столичной системы здравоохранения. Ее разработкой займется врачебное сообщество. На своем персональном сайте градоначальник отметил, что врачи и эксперты в сфере здравоохранения предложили разработать свое видение будущего московской медицины. Подойти к этому позволили проведенные в здравоохранении структурные изменения, а также обновленные материальная база и оборудование.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился 6 марта с главными врачами московских больниц и поликлиник. Темой встречи стало обсуждение перспектив развития столичного здравоохранения. На ней в частности говорилось о том, что начатый в 2011 году этап преобразований в сфере здравоохранения, завершен. Его результатом стало обновление материальной базы, а также изменение принципов финансирования и структуры учреждений, внедрение новых методов лечения. Кроме того, продвинулось решение проблемы доступности медицинской помощи.

С 2011-2017 годы продолжительность жизни москвичей выросла с 74 до 77 лет.