Врач: У Началовой не было денег на лечение

Врач Василий Шуров, лечивший певицу Юлию Началову, рассказал “МК» о ее финансовых проблемах.

По словам Шурова, всем казалось, что Началова ни в чем не нуждалась, однако это было «далеко не так», передает РИА «Новости».

Похороны певицы Юлии Началовой состоятся в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище.Прощание с российской артисткой будет проходить с 12 до 14 часов в Траурном зале. 38-летняя российская певица и телеведущая была госпитализирована 8 марта. Позже Началову ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели операцию, после которой вечером певица скончалась. Причиной смерти певицы стала остановка сердца.