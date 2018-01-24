СМИ обвинили в замалчивании сообщений о нападениях на врачей скорой помощи

На пресс-конференции НСН врач рассказал о цензуре СМИ на сообщения о нападениях полицейских на сотрудников скорой помощи.

На информацию о нападениях на сотрудников скорой помощи во многих СМИ, в том числе на телевидении, существует неформальных запрет. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Врачи скорой помощи бьют тревогу: полиция не защищает от нападений!» заявил врач скорой помощи Михаил Коневский.

«Я обращаюсь к редакциям многих СМИ, ток-шоу по поводу нападений. Говорю, вот там напали, здесь напали. А мне отвечают – нам сейчас запрещено поднимать такие темы», - сказал он.

Ранее фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков рассказал в эфире НСН, что руководство скорой помощи старается замолчать случаи нападений на сотрудников.