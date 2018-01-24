Врач скорой помощи: На нас нападают даже полицейские!

В пресс-центре НСН Михаил Коневский рассказал, как полицейские отказываются принимать меры против своих разбушевавшихся коллег.

На врачей скорой помощи нападают не только обычные граждане, но и сотрудники правоохранительных органов. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Врачи скорой помощи бьют тревогу: полиция не защищает от нападений!» рассказал врач скорой помощи Михаил Коневский.

«Я дежурил сутки, с 15 на 16 января. Было нападение мужчины в состоянии алкогольного опьянения, когда мы осматривали его маму. Он лез в драку. А уже в 6 утра 16 января сотрудница полиции накачавшись коньяком разбила себе голову. Когда она начала лезть в драку, начался мат-перемат, кричала, что у нее муж и брат работают в ОМОНе и они с нами разберутся. Мы вызвали полицию, но ее забирать не стали, дали уйти к соседке», - сказал он.

По его словам, возбуждать дела против сотрудников полиции правоохранительные органы отказываются.

Ранее в редакцию «» обратились врачи скорой медицинской помощи с неожиданной просьбой – защитить врачей от бездействия полиции