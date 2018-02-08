Врач-эндокринолог: У Белых могут случиться и инфаркты, и инсульты

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» во время пресс-конференция на тему: «Защита Белых: Факты дела» врач-эндокринолог Ольга Рождественская заявила, что у Никиты Белых без квалифицированной медицинской помощи может возникнуть ряд серьёзных сопутствующих диабету заболеваний:

«Основная проблема заключается в отсутствии помощи со стороны независимых врачей. Нет специалистов. Врачи общей практики снимаю только симптомы, а не дают лечения. Кроме того, нет необходимых медикаментов. Намою, что сахарный диабет – хорионическое и прогрессирующе заболевание. Опасность, как в случае с Никитой Белых, заключается в вероятном развитии инфарктов и инсультов. Кроме того, опасность заключается ещё и в том, что люди не чувствуют предшественников плохого состояния. Нужно отслеживать и постоянно контролировать процесс. А у людей с диабетом велика вероятность гипертонического криза. Пациентам с набором таких заболеваний необходима специализированная помощь. Также известно, что у Никиты Белых обнаружен ещё и варикоз. Любое ухудшение хронического заболевания даёт каскад сопутствующих заболеваний», - отметила врач-эндокринолог.

Напомним, 1 февраля экс-губернатор Кировской области Никита Белых получил 8 лет колонии строгого режима. Кроме того, он приговорён к штрафу в размере 48,2 млн рублей. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы по делу о взятках. Никита Белых своей вины не признал. Добавим, во время заседания суд делал четыре перерыва из-за ухудшения состояния здоровья Никиты Белых. Каждый раз ему ставили капельницу.