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Врач-эндокринолог: У Белых могут случиться и инфаркты, и инсульты

8 Февраля 2018 в 13:37
Врач-эндокринолог: У Белых могут случиться и инфаркты, и инсульты

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» во время пресс-конференция на тему: «Защита Белых: Факты дела»  врач-эндокринолог Ольга Рождественская заявила, что у Никиты Белых без квалифицированной медицинской помощи может возникнуть ряд серьёзных сопутствующих диабету заболеваний:      

«Основная проблема заключается  в отсутствии помощи со стороны независимых врачей. Нет специалистов. Врачи общей практики снимаю только симптомы, а не дают лечения. Кроме того, нет необходимых медикаментов. Намою, что сахарный диабет – хорионическое и прогрессирующе заболевание. Опасность, как в случае с Никитой Белых, заключается в вероятном развитии инфарктов и инсультов. Кроме того, опасность заключается ещё и  в том, что люди не чувствуют предшественников плохого состояния. Нужно отслеживать и постоянно контролировать  процесс. А у людей с диабетом велика вероятность гипертонического криза. Пациентам с набором таких заболеваний необходима специализированная помощь. Также известно, что у Никиты Белых обнаружен ещё и варикоз.  Любое ухудшение хронического заболевания даёт каскад сопутствующих заболеваний», - отметила врач-эндокринолог.

 

Напомним, 1 февраля экс-губернатор Кировской области Никита Белых получил 8 лет колонии строгого режима. Кроме того, он приговорён к  штрафу в размере 48,2 млн рублей. Такое решение вынес Пресненский суд Москвы по делу о взятках. Никита Белых своей вины не признал. Добавим, во время заседания суд делал четыре перерыва из-за ухудшения состояния здоровья Никиты Белых. Каждый раз ему ставили капельницу.

 

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