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Впервые за неделю рубль начал рост к доллару и евро

14 Августа 2018 в 11:58
Впервые за неделю рубль начал рост к доллару и евро

Российская валюта впервые со вторника, 7 августа, на открытии торгов выросла к доллару и к евро. Об этом сообщает Газета.ру, ссылаясь на данные Московской биржи.

Отмечается, что курс американской валюты к рублю снизился на 78 копеек и составил 67,02 руб., курс евро — на 77 копеек – до 76,56 руб.

Как напоминает Ura.ru, накануне курс доллара на открытии торгов на Московской бирже преодолел отметку в 68 рублей. Этого показателя американская валюта достигла впервые с 18 апреля 2016 года. Дорожать доллар стал после того, как США заявили о намерении ввести пакет новых санкций в отношении России, который планируется ввести с 22 августа.   

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