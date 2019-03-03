Впервые за историю наблюдений пара бобров поселилась в черте Москвы

Пара бобров поселилась на юго-востоке столицы. Звери обнаружены в районе Бесединского моста в нижнем течении Москвы-реки. Ученые зафиксировали данный факт впервые за историю наблюдений бобров, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Животные расположились среди кустарников и деревьев. Пара особей соорудила хатку около полутора метров в диаметре из речных камней, песка и веток.

Зоологи попросили москвичей не подкармливать бобров.

«Привыкнув к новой пище, животные разучатся самостоятельно добывать еду в природе», - отметили специалисты.

Ученые смогли определить, что возраст самца и самки составляет около двух лет.

По мнению экспертов, факт «переезда» животных в черту города говорит об улучшении экологии Москвы.

«переезда»