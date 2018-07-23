Возврата денег потребовали шесть тысяч клиентов «Натали Турс»

Шесть тысяч клиентов «Натали Турс» потребовали вернуть им деньги. Как пишет «Интерфакс», об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Также она отметила, что все туристы «Натали Турс» вернулись в Россию, последние прилетели накануне - 22 июля. Как напоминают «Ведомости», о проблемах «Натали турс» стало известно в конце июня, когда было объявлено об отмене чартерных рейсов. Всего компания продала 10 тысяч туров с вылетом до 1 октября на сумму около 15 миллионов долларов. Финансовых гарантий не хватит на выплаты всем пострадавшим, предупреждала ранее Ирина Тюрина.