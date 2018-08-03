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Возвращение погибших журналистов на Родину будет долгим

3 Августа 2018 в 20:31
Возвращение погибших журналистов на Родину будет долгим

Самолет авиакомпании «Air France», следующий по маршруту Банги - Париж, с телами троих убитых российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко на борту покинул в пятницу вечером аэропорт столицы Центральноафриканской Республики, сообщил ТАСС временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков.

Тела погибших прибудут в Россию в ночь 5 августа рейсом Париж – Москва.

В связи с необходимостью следственных действий, похороны убитых журналистов, предварительно, пройдут 7 августа.

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