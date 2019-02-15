Возросло число жертв ЧП в Красноярске

Спасатели обнаружили под завалами трехэтажного дома на Кандагарской улице в Красноярске, который разрушился после взрыва бытового газа, тело второго погибшего. До этого житель дома считался пропавшим без вести, сообщает «Пятый канал».

Ранее под завалами была обнаружена погибшая женщина.

Все работы специалистов на месте трагедии полностью завершены.

Трагедия произошла накануне около 21 часа по местному времени. Известно, что в доме проживало около 20 человек. В результате ЧП обрушились три квартиры на втором и третьем этажах. Причиной трагедии, по предварительной информации, стал газовый баллон.