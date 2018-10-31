Возле здания УФСБ по Архангельской области прогремел взрыв

У здания управления ФСБ по Архангельской области прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС. Инцидент произошел утром в среду. Пока известно об одном пострадавшем. Причина происшествия в данный момент устанавливается.

Ранее в Татарстане были задержаны 18 членов законспирированной ячейки, связанной с «Исламским Государством» (террористическая организация, запрещённая в России). Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире НСН рассказал, по каким признакам отбирают людей для вербовки в боевики.